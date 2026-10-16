На Тернопільщині російські дрони повністю знищили іноземне підприємство

0:00 / 0:00

У Чорткові Тернопільської області внаслідок атак російських безпілотників повністю знищено іноземне підприємство, яке працювало в громаді понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.

За його словами, підприємство зазнало атак упродовж двох днів. Спочатку в об’єкт влучив один російський дрон, а наступного дня його атакували ще два безпілотники.

Станом на ранок 16 жовтня підприємство було повністю зруйноване.

«Вчора один дрон, а сьогодні ще два ворожих дрони повністю знищили в нашій громаді, головного платника податків, яке працювало у нашій громаді понад 10 років», — повідомив Володимир Шматько.

Міський голова зазначив, що завдяки своєчасній евакуації працівників вдалося уникнути нових жертв унаслідок російських атак.

Водночас друге влучання сталося на очах у людей. Після удару на місце прибули рятувальники, які працювали над ліквідацією наслідків атаки.

Знищення підприємства стало серйозним ударом для економіки громади, адже воно працювало в Чорткові понад десятиліття та забезпечувало значні податкові надходження до місцевого бюджету.

Обставини та наслідки російських ударів уточнюються.

Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Упродовж доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок російської агресії двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення.

Росія атакувала Рівне, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Хмельницькому вранці 16 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки на Україну. Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Читай нас у