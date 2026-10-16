В Тернопольской области российские дроны полностью уничтожили иностранное предприятие

В Чорткове Тернопольской области в результате атак российских беспилотников было полностью уничтожено иностранное предприятие, которое работало в общине более 10 лет и было одним из крупнейших налогоплательщиков.

По его словам, предприятие подвергалось атакам в течение двух дней. Сначала в объект попал один российский дрон, а на следующий день его атаковали еще два беспилотника.

По состоянию на утро 16 октября предприятие было полностью разрушено.

«Вчера один дрон, а сегодня еще два вражеских дрона полностью уничтожили в нашей общине крупнейшего налогоплательщика, который работал в нашей общине более 10 лет», — сообщил Владимир Шматько.

Мэр отметил, что благодаря своевременной эвакуации работников удалось избежать новых жертв в результате российских атак.

В то же время второе попадание произошло на глазах у людей. После удара на место прибыли спасатели, которые занимались ликвидацией последствий атаки.

Уничтожение предприятия стало серьёзным ударом для экономики общины, ведь оно работало в Чорткове более десяти лет и обеспечивало значительные налоговые поступления в местный бюджет.

Обстоятельства и последствия российских ударов уточняются.

Об этом сообщил мэр Чорткова Владимир Шматько.

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