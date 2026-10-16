На Гуляйпольском направлении украинские военные уничтожили мост, который российская армия использовала для перевозки боеприпасов и обеспечения своих подразделений. Под мостовым перекрытием оккупанты устроили тайник с минометными снарядами. Удар нанесли бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады с помощью FPV-дрона.

Украинские военные уничтожили мост, который российская армия использовала на одном из логистических маршрутов в Запорожской области. Операция была проведена на Гуляйпольском направлении, недалеко от города Пологи. Военные также обнародовали видео боевых действий. Задачу выполнили бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады, действующей в зоне ответственности седьмого корпуса ДШВ.

Под мостом россияне спрятали боеприпасы

Во время FPV-патрулирования в районе Полог украинские военные обнаружили тайник с минометными снарядами. Россияне разместили боекомплект под мостовым перекрытием на одном из путей, которыми пользовались для обеспечения войск. Этот маршрут имел значение для российских подразделений, пытающихся продвигаться в направлении Малой Токмачки и Орехова.

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Оккупанты пытались защитить тайник от украинских дронов. Для этого они установили сетчатое заграждение. Однако это не помешало украинским военным поразить цель. Оператор дрона обошел препятствие и нанес удар по тайнику. В результате атаки мост был разрушен. «Украинские воины филигранно обошли сетчатое заграждение, которым противник пытался защитить склад боекомплекта, и поразили цель. Тем самым — разрушив мост. Результат — зафиксирован при доразведке», — сообщили в седьмом корпусе ДШВ. Таким образом, удар позволил уничтожить не только спрятанный боекомплект, но и саму переправу, которую россияне использовали для военной логистики.

ВСУ продолжают разрушать логистические маршруты РФ

В седьмом корпусе ДШВ подчеркивают, что нарушение российской логистики остается одной из ключевых задач украинских подразделений на этом участке фронта. Уничтожение мостов затрудняет перемещение российских войск, перевозку боеприпасов и доставку снабжения. Это также может ограничивать возможности противника использовать тяжелую технику на определенных маршрутах.

В начале сентября украинские защитники уже уничтожали несколько мостов на этом направлении. По данным военных, эти удары затруднили российской армии снабжение и передвижение техники. Новая операция вблизи Пологов стала еще одним ударом по маршрутам, которые россияне используют для поддержки своих подразделений. В то же время военные не сообщили точных данных о потерях противника в результате этой атаки. Об этом сообщил седьмой корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Недавно во время FPV-патрулирования в районе населенного пункта Пологи бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады обнаружили склад минометных снарядов. Инцидент произошел в зоне ответственности 7-го корпуса.

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