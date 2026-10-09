Боєць 92-ї бригади збив російський розвіддрон Supercam на висоті 5500 метрів

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Боєць батареї перехоплювачів із позивним «Маямі», який служить у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, знищив дроном-перехоплювачем російський розвідувальний безпілотник Supercam на висоті 5500 метрів.

За час роботи у складі підрозділу військовослужбовець успішно перехопив 39 ворожих БПЛА, серед яких були «Шахеди», «Гербери», «Ланцети», ZALA, Supercam та «Італмаси». За словами бійця, найскладнішою ціллю для ураження є дрони ZALA через їхню здатність маневрувати й ухилятися під час наближення перехоплювача.

Джерело: 92-га окрема штурмова бригада.

Екіпаж «Сова» 121-ї окремої бригади територіальної оборони за 30 годин бойової роботи знищив 25 повітряних цілей російських військ. Українські пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING, щоб знаходити та збивати ворожі безпілотники просто в повітрі.

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