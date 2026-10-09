Боец 92-й бригады сбил российский разведывательный дрон Supercam на высоте 5500 метров

Боец батареи перехватчиков с позывным «Майами», служащий в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошового атамана Ивана Сирка, уничтожил российский разведывательный беспилотник Supercam на высоте 5500 метров.

За время службы в составе подразделения военнослужащий успешно перехватил 39 вражеских БПЛА, среди которых были «Шахеды», «Герберы», «Ланцеты», ZALA, Supercam и «Италмасы». По словам бойца, самой сложной целью для поражения являются дроны ZALA из-за их способности маневрировать и уклоняться при приближении перехватчика.

Источник: 92-я отдельная штурмовая бригада.

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