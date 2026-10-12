Силы обороны Украины ликвидировали ещё 1 470 российских захватчиков
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 12 октября 2026 года, составляют около 1 554 310 человек.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали ещё 1 470 российских захватчиков.
По данным Генштаба, российская армия также продолжает терять военную технику и вооружение. По состоянию на 12 октября общие потери РФ составляют:
- танки — 12 410 единиц (+2 за сутки);
- боевые бронированные машины — 25 527 (+6);
- артиллерийские системы — 51 090 (+51);
- реактивные системы залпового огня — 2 209 (+4);
- средства противовоздушной обороны — 1 703 (+2);
- самолеты — 443 (+0);
- вертолёты — 356 (+0);
- наземные робототехнические комплексы — 2 927 (+3);
- оперативно-тактические беспилотники — 559 873 (+1 416);
- крылатые ракеты — 5 126 (+0);
- корабли и катера — 35 (+0);
- подводные лодки — 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны — 162 056 (+553);
- специальная техника — 4 818 (+3).
Наибольший рост потерь российской армии за прошедшие сутки зафиксирован среди личного состава, беспилотников оперативно-тактического уровня, а также автомобильной техники и автоцистерн. Также украинские военные уничтожили 51 артиллерийскую систему противника.
В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Напомним, бойцы «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию на Запорожском направлении. По данным украинской военной разведки, в ходе операции были обезврежены две группы российских спецназовцев из 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба ВС РФ.
Силы обороны Украины уничтожили две лодки российских войск, на борту которых находился личный состав. Другие подробности операции не уточняются.