0:00 / 0:00

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2026 року, становлять близько 1 554 310 осіб.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 470 російських загарбників.

За даними Генштабу, російська армія також продовжує втрачати військову техніку та озброєння. Станом на 12 жовтня загальні втрати РФ становлять:

танки — 12 410 одиниць (+2 за добу);

бойові броньовані машини — 25 527 (+6);

артилерійські системи — 51 090 (+51);

реактивні системи залпового вогню — 2 209 (+4);

засоби протиповітряної оборони — 1 703 (+2);

літаки — 443 (+0);

гелікоптери — 356 (+0);

наземні робототехнічні комплекси — 2 927 (+3);

оперативно-тактичні безпілотники — 559 873 (+1 416);

крилаті ракети — 5 126 (+0);

кораблі та катери — 35 (+0);

підводні човни — 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 162 056 (+553);

спеціальна техніка — 4 818 (+3).

Найбільше зростання втрат російської армії за минулу добу зафіксовано серед особового складу, безпілотників оперативно-тактичного рівня та автомобільної техніки й автоцистерн. Також українські військові знищили 51 артилерійську систему противника.

У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Нагадаємо, бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони України провели контрдиверсійну операцію на Запорізькому напрямку. За даними української воєнної розвідки, під час операції знешкодили дві групи російських спецпризначенців із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генштабу ЗС РФ.

Сили оборони України знищили два човни російських військ, на борту яких перебував особовий склад. Інші подробиці операції не уточнюються.

Читай нас у