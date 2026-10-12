В течение 11 октября 2026 года на фронте было зафиксировано 264 боевых столкновения. Российские войска нанесли 73 авиаудара, сбросили 238 управляемых авиабомб, применили почти 9 тысяч дронов-камикадзе и осуществили 2468 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские захватчики применили 8985 дронов-камикадзе, а также осуществили 2468 обстрелов, из которых 51 — с использованием реактивных систем залпового огня.

Под вражеским огнем оказались населенные пункты Сумской области: Безсаловка, Кореньок, Толстодубовое, Сопич, Уланово, Малушино, Рогизно, Кучеровка, Марчишина Буда, Потаповка, Ровно, Васильевка, Кружок, Стариково, Яструбщина, Сенковка, Искрисковщина, Бруски, Козаче и Малая Слободка.

Также российские войска обстреливали Лисковщину, Камень и Набережное Черниговской области. Авиаудары были нанесены по Мхам и Ровно.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли удары по району сосредоточения живой силы противника, артиллерийской системе и пусковой площадке беспилотников.

По информации Генштаба, за сутки Россия потеряла ещё 1470 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили или вывели из строя:

два танка;

шесть боевых бронированных машин;

51 артиллерийскую систему;

четыре реактивные системы залпового огня;

два средства противовоздушной обороны;

три наземных робототехнических комплекса;

1416 беспилотников;

553 единицы автомобильной техники;

три единицы специальной техники.

Ситуация на севере и в Харьковской области

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли два авиаудара с применением четырех управляемых авиабомб. Также противник осуществил 35 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак. Российские войска пытались наступать в направлении Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов, Крейдянки, Волоховского, Бузового и Довгенького.

На Купянском направлении враг 12 раз пытался улучшить свое тактическое положение, проводя штурмовые действия в направлении Радьковки, Кутьковки и Кившаревки.

Бои в Донецкой области

На Лиманском направлении украинские защитники отразили 13 атак противника. Российские войска пытались продвинуться в направлении Нового, Заречного, Колодязов, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении зафиксирована одна атака в районе Ямполя. На Краматорском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении противник совершил 32 атаки. Захватчики наступали в районе Константиновки и в направлении Новоселовки, Осикового, Николайполя, Новопавловки, Райского, Торецкого, Грузского, Владимировки и Маяка.

На Покровском направлении российские войска провели 36 атак, пытаясь продвинуться в направлении Белозерского, Черниговки, Нового Донбасса, Вольного, Ганновки, Никоноровки, Шевченко, Сергиевки, Светлого, Васильевки и Новогришиного.

Обстановка на юге

На Александровском направлении российские войска пять раз штурмовали позиции украинских защитников в направлении Сичневого и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили восемь атак, пытаясь продвинуться в направлении Успешного, Рождественки, Широкого и Тернового.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в направлении Павловки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 12 октября 2026 года, составляют около 1 554 310 человек.

Напомним, бойцы «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию на Запорожском направлении. По данным украинской военной разведки, в ходе операции были обезврежены две группы российских спецназовцев из 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба ВС РФ.

Силы обороны Украины уничтожили две лодки российских войск, на борту которых находился личный состав. Другие подробности операции не уточняются.

Читай нас в