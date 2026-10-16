Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что в Украине восстановили доступ к спутниковой системе Starlink. По его словам, это подтвердил министр обороны США Пит Хегсет во время личной встречи. Об этом сообщает The Guardian.

Накануне Украина сообщила об ограничениях в работе Starlink, которые препятствовали ударным миссиям и миссиям дронов противовоздушной обороны. Стритинг сказал, что причина перебоев остается неясной, и отметил, что это не первый случай разлада между Вашингтоном и Киевом.

Сообщения об ограничениях

По информации Reuters, на которую ссылается издание, указание ограничить доступ украинских военных к Starlink поступило из Белого дома. Двое американских чиновников и западный чиновник, осведомленный о ситуации, сообщили, что руководители Пентагона получили уведомление о необходимости замедлить работу сервиса для украинской армии. Они не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за его выполнение.

Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield — военной версии сервиса Starlink. На фоне сомнений относительно долгосрочной поддержки Украины со стороны США президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и провел двусторонние переговоры с европейскими лидерами перед саммитом ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским заявил о важности предоставления Украине всех средств, необходимых для защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск также заверил Украину в поддержке.

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Российская атака и удары по НПЗ

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате более чем 10-часовой атаки дронов государства-агрессора России на Кировоградскую область погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Зеленский сообщил, что с полуночи до утра Россия запустила по Украине более 850 беспилотников, а воздушные атаки затронули 15 областей.

Президент государства-агрессора России Владимир Путин заявил, что последние украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не нанесли значительного ущерба, и пообещал ответ Москвы. Его заявление прозвучало после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Рязанской области России, который, по данным губернатора региона, был вызван масштабной атакой украинских дронов.

Отдельно Министерство финансов США продлило до апреля 2027 года действие санкционного исключения для автозаправочных станций под брендом российской компании «Лукойл» за пределами России. Лицензия позволяет таким АЗС обслуживать клиентов, однако запрещает переводить средства лицам или на счета, расположенные в России.

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