英国国防大臣韦斯·斯特里廷表示，乌克兰已恢复接入星链卫星系统。他说，美国国防部长皮特·赫格塞思在一次面对面会晤中证实了这一点。《卫报》报道了此事。

此前一天，乌克兰称星链服务运行受到限制，妨碍了打击任务和防空无人机任务。斯特里廷称，故障原因仍不清楚，并指出这不是华盛顿与基辅之间首次出现不和。

有关限制的报道

据该媒体援引路透社的消息，限制乌克兰军人接入星链的指示来自白宫。两名美国官员和一名了解情况的西方官员称，五角大楼领导层收到通知，需要放慢向乌克兰军队提供该服务的速度。他们未说明究竟是白宫内谁作出了这一决定，也未说明谁负责执行。

五角大楼是Starshield——星链服务军用版本——的最大客户。在外界对美国长期支持乌克兰存在疑虑之际，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在布鲁塞尔会见了北约秘书长马克·吕特，并在欧盟峰会前与欧洲领导人举行双边会谈。法国总统埃马纽埃尔·马克龙在与泽连斯基会晤后表示，向乌克兰提供防卫所需的一切手段十分重要。波兰总理唐纳德·图斯克也向乌克兰保证将提供支持。

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俄罗斯袭击与对炼油厂的打击

据乌克兰国家紧急情况局消息，俄罗斯这一侵略国对基洛夫格勒州发动了持续超过10小时的无人机袭击，造成3人死亡、另有6人受伤。泽连斯基称，从午夜到清晨，俄罗斯向乌克兰发射了850多架无人机，空袭波及15个州。

俄罗斯这一侵略国的总统弗拉基米尔·普京称，乌克兰近期对俄罗斯炼油厂的打击没有造成重大损失，并承诺莫斯科将作出回应。他是在俄罗斯梁赞州一座炼油厂发生火灾后作出上述表态的；该地区州长称，火灾由乌克兰发动的大规模无人机袭击引发。

此外，美国财政部将对俄罗斯公司卢克石油在俄罗斯境外品牌加油站的制裁豁免延长至2027年4月。该许可证允许这些加油站为客户提供服务，但禁止向位于俄罗斯的个人或账户转移资金。

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