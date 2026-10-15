在作为侵略国的俄罗斯，乌克兰对三座Yandex数据中心的袭击导致数千家企业和家庭使用的服务出现延迟和中断。正如Politico报道，这些设施位于萨索沃、卡卢加和弗拉基米尔。

据该媒体报道，这些袭击旨在扰乱军事规划和通信服务。与此同时，Yandex云基础设施的用户感受到了后果：电子商务、数字支付平台、送餐应用和叫车服务均受到中断影响。

服务中断与艰难恢复

乌克兰无人机还袭击了位于萨拉托夫州的一座大型俄罗斯联邦储蓄银行数据中心。该公司一名高级代表表示，此次袭击未影响其运营。

网络政策与国际安全研究人员奥列格·沙基罗夫指出，实际损失规模目前仍不清楚。据他称，两座数据中心仍处于关闭状态，这可能表明损失严重。他还指出，恢复工作可能成本高昂且困难重重，因为数据中心设备大多需要进口，而针对俄罗斯的制裁和全球高需求使供应更加复杂。

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国际法问题

英国皇家联合军种研究所高级研究员约瑟夫·亚尔纳茨基表示，鉴于社会对数字服务日益依赖，此类袭击可能违反国际人道法，并开创危险先例。

国际人道法专家库博·马查克解释说，数据中心只有在两个条件下才能被视为军事目标：它必须有效助力军事行动，且摧毁它必须带来明确的军事优势。具体而言，这可能涉及储存军事情报或保障军事人工智能工具的运行。与此同时，仅仅托管机器人网络或宣传账户，并不会使数据中心成为合法的军事目标。

袭击发生后，X平台用户报告称，与亲俄、亲特朗普以及与德国政党“德国选择党”相关叙事有关的自动化机器人的活动有所减少。然而，独立研究人员和国家科研机构没有发现证据表明，这些袭击直接扰乱了俄罗斯的虚假信息活动。

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