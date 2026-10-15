В России, государстве-агрессоре, украинские удары по трём дата-центрам «Яндекса» вызвали задержки и перебои в работе сервисов, которыми пользуются тысячи компаний и домохозяйств. Как сообщает Politico, речь идёт об объектах в Сасове, Калуге и Владимире.

По данным издания, удары были направлены на нарушение военного планирования и коммуникационных сервисов. В то же время последствия ощутили пользователи облачной инфраструктуры «Яндекса»: перебои затронули электронную коммерцию, цифровые платёжные платформы, приложения для доставки еды и сервисы заказа автомобилей.

Перебои и сложное восстановление

Украинские беспилотники также атаковали крупный дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Высокопоставленный представитель компании заявил, что эта атака не повлияла на её работу.

Исследователь киберполитики и международной безопасности Олег Шакиров отметил, что реальный масштаб повреждений пока неизвестен. По его словам, два дата-центра оставались отключёнными, что может свидетельствовать о значительном ущербе. Он также обратил внимание, что восстановление может быть дорогим и сложным, поскольку оборудование для дата-центров преимущественно приходится импортировать, а поставки осложняют санкции против России и высокий мировой спрос.

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Вопросы международного права

Старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джозеф Ярнацкий заявил, что такие удары, вероятно, нарушают международное гуманитарное право и создают опасный прецедент из-за всё большей зависимости обществ от цифровых услуг.

Эксперт по международному гуманитарному праву Кубо Мачак объяснил, что дата-центр может считаться военной целью только при двух условиях: он должен эффективно способствовать военным операциям, а его уничтожение должно давать определённое военное преимущество. В частности, это может касаться хранения военной разведывательной информации или обеспечения работы военных инструментов искусственного интеллекта. В то же время размещение бот-сетей или пропагандистских аккаунтов само по себе не делает дата-центр законной военной целью.

После атак пользователи платформы X сообщали о снижении активности автоматизированных ботов, связанных с пророссийскими, протрамповскими и связанными с немецкой партией «Альтернатива для Германии» нарративами. Однако независимые исследователи и национальные научные институты не нашли доказательств того, что удары напрямую нарушили работу российских кампаний дезинформации.

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