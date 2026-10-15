W Rosji, państwie-agresorze, ukraińskie uderzenia w trzy centra danych Yandex spowodowały opóźnienia i zakłócenia w działaniu usług, z których korzystają tysiące firm i gospodarstw domowych. Jak podaje Politico, chodzi o obiekty w Sasowie, Kałudze i Włodzimierzu.

Według publikacji uderzenia miały na celu zakłócenie planowania wojskowego i usług komunikacyjnych. Jednocześnie konsekwencje odczuli użytkownicy infrastruktury chmurowej Yandex: zakłócenia dotknęły e-commerce, cyfrowe platformy płatnicze, aplikacje do dostaw jedzenia i usługi zamawiania przejazdów.

Zakłócenia i trudne odtworzenie działania

Ukraińskie drony zaatakowały również duże centrum danych Sbierbanku w obwodzie saratowskim. Wysoki rangą przedstawiciel firmy oświadczył, że atak ten nie wpłynął na jej działalność.

Badacz polityki cybernetycznej i bezpieczeństwa międzynarodowego Oleg Szakirów zaznaczył, że rzeczywista skala szkód pozostaje na razie nieznana. Według niego dwa centra danych pozostawały wyłączone, co może wskazywać na znaczne uszkodzenia. Zwrócił także uwagę, że odtworzenie działania może być kosztowne i trudne, ponieważ sprzęt dla centrów danych trzeba w większości importować, a dostawy komplikują sankcje wobec Rosji i wysoki globalny popyt.

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Kwestie prawa międzynarodowego

Starszy pracownik naukowy Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Studiów Obronnych Joseph Jarnacki oświadczył, że takie uderzenia prawdopodobnie naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i tworzą niebezpieczny precedens ze względu na rosnącą zależność społeczeństw od usług cyfrowych.

Ekspert prawa międzynarodowego humanitarnego Kubo Mačák wyjaśnił, że centrum danych może zostać uznane za cel wojskowy tylko pod dwoma warunkami: musi skutecznie przyczyniać się do działań wojskowych, a jego zniszczenie powinno zapewniać określoną przewagę wojskową. W szczególności może to dotyczyć przechowywania wywiadu wojskowego lub zapewniania działania wojskowych narzędzi sztucznej inteligencji. Jednocześnie samo hostowanie sieci botów lub kont propagandowych nie czyni centrum danych legalnym celem wojskowym.

Po atakach użytkownicy platformy X informowali o spadku aktywności zautomatyzowanych botów powiązanych z prorosyjskimi, protrumpowskimi oraz związanymi z niemiecką partią Alternatywa dla Niemiec narracjami. Jednak niezależni badacze i krajowe instytucje naukowe nie znaleźli dowodów na to, że uderzenia bezpośrednio zakłóciły rosyjskie kampanie dezinformacyjne.

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