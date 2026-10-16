Стрітінг заявив про відновлення доступу України до Starlink — The Guardian

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що в Україні відновили доступ до супутникової системи Starlink. За його словами, це підтвердив міністр оборони США Піт Гегсет під час особистої зустрічі. Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні Україна повідомила про обмеження роботи Starlink, які перешкоджали ударним місіям і місіям дронів протиповітряної оборони. Стрітінг сказав, що причина перебоїв залишається незрозумілою, та зазначив, що це не перший випадок розладу між Вашингтоном і Києвом.

Повідомлення про обмеження

За інформацією Reuters, на яку посилається видання, вказівка обмежити доступ українських військових до Starlink надійшла з Білого дому. Двоє американських посадовців і західний посадовець, обізнаний із ситуацією, повідомили, що керівники Пентагону отримали повідомлення про необхідність уповільнити роботу сервісу для української армії. Вони не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив це рішення та хто відповідав за його виконання.

Пентагон є найбільшим замовником Starshield — військової версії сервісу Starlink. На тлі сумнівів щодо довгострокової підтримки України з боку США президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та провів двосторонні переговори з європейськими лідерами перед самітом ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі із Зеленським заявив про важливість надання Україні всіх засобів, необхідних для захисту. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також запевнив Україну в підтримці.

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Російська атака та удари по НПЗ

За даними ДСНС, унаслідок понад 10-годинної атаки дронів держави-агресора Росії на Кіровоградську область загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Зеленський повідомив, що від опівночі до ранку Росія запустила по Україні понад 850 безпілотників, а повітряні атаки зачепили 15 областей.

Президент держави-агресора Росії Володимир Путін заявив, що останні українські удари по російських нафтопереробних заводах не завдали значної шкоди, та пообіцяв відповідь Москви. Його заява пролунала після пожежі на нафтопереробному заводі в Рязанській області Росії, яку, за даними губернатора регіону, спричинила масштабна атака українських дронів.

Окремо Міністерство фінансів США продовжило до квітня 2027 року дію санкційного винятку для автозаправних станцій під брендом російської компанії «Лукойл» за межами Росії. Ліцензія дозволяє таким АЗС обслуговувати клієнтів, однак забороняє переказувати кошти особам або на рахунки, розташовані в Росії.

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