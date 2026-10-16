Brytyjski minister obrony Wes Streeting oświadczył, że na Ukrainie przywrócono dostęp do systemu satelitarnego Starlink. Jak powiedział, potwierdził to minister obrony USA Pete Hegseth podczas osobistego spotkania. Poinformował o tym The Guardian.

W przeddzień Ukraina poinformowała o ograniczeniach w działaniu Starlinka, które utrudniały misje uderzeniowe i misje dronów obrony powietrznej. Streeting powiedział, że przyczyna zakłóceń pozostaje niejasna, i zaznaczył, że nie jest to pierwszy przypadek rozdźwięku między Waszyngtonem a Kijowem.

Doniesienia o ograniczeniach

Według Reutersa, na którego powołuje się publikacja, polecenie ograniczenia dostępu ukraińskich wojskowych do Starlinka nadeszło z Białego Domu. Dwóch amerykańskich urzędników oraz zachodni urzędnik zaznajomiony z sytuacją przekazali, że kierownictwo Pentagonu otrzymało informację o konieczności spowolnienia działania usługi dla ukraińskiej armii. Nie sprecyzowali, kto dokładnie w Białym Domu podjął tę decyzję ani kto był odpowiedzialny za jej wykonanie.

Pentagon jest największym klientem Starshield, wojskowej wersji usługi Starlink. Wobec wątpliwości dotyczących długoterminowego wsparcia USA dla Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i przeprowadził dwustronne rozmowy z europejskimi przywódcami przed szczytem UE. Prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu z Zełenskim oświadczył, że ważne jest zapewnienie Ukrainie wszystkich środków niezbędnych do obrony. Premier Polski Donald Tusk również zapewnił Ukrainę o wsparciu.

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Rosyjski atak i uderzenia w rafinerie

Według Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w wyniku trwającego ponad 10 godzin ataku dronów państwa-agresora Rosji na obwód kirowohradzki zginęły trzy osoby, a kolejnych sześć zostało rannych. Zełenski poinformował, że od północy do rana Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie ponad 850 dronów, a ataki powietrzne dotknęły 15 obwodów.

Prezydent państwa-agresora Rosji Władimir Putin oświadczył, że ostatnie ukraińskie uderzenia w rosyjskie rafinerie nie spowodowały znaczących szkód, i obiecał odpowiedź Moskwy. Jego oświadczenie padło po pożarze w rafinerii w obwodzie riazańskim w Rosji, który według gubernatora regionu został spowodowany zakrojonym na szeroką skalę atakiem ukraińskich dronów.

Osobno Departament Skarbu USA przedłużył do kwietnia 2027 roku obowiązywanie wyjątku sankcyjnego dla stacji paliw działających pod marką rosyjskiej firmy Łukoil poza Rosją. Licencja pozwala takim stacjom obsługiwać klientów, ale zabrania przekazywania środków osobom lub na rachunki znajdujące się w Rosji.

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