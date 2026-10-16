Rosja, państwo-agresor, zaatakowała supermarket w obwodzie odeskim Ukrainy dronem uderzeniowym Shahed. Co najmniej trzy osoby odniosły obrażenia, a budynek sklepu i samochody zostały uszkodzone, informuje RMF24. W chwili publikacji nie było informacji o ofiarach śmiertelnych. W sieci pojawiło się również nagranie przedstawiające moment uderzenia.

Na miejscu pracują ratownicy

O ataku poinformowały Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz prezydent Wołodymyr Zełenski. Według niego na miejscu pracują wszystkie niezbędne służby ratunkowe, które udzielają pomocy poszkodowanym.

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Zełenski oświadczył, że Rosja nadal atakuje budynki mieszkalne, sklepy, obiekty energetyczne i inną infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Wezwał partnerów do pomocy Ukrainie w obronie przed takimi uderzeniami.

Oświadczenie Pieskowa o oleju napędowym

RMF24 przytacza również oświadczenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który powiedział, że rosyjski olej napędowy zaczął trafiać na światowe rynki. Według portalu Zełenski powiązał tę wypowiedź z porozumieniem dotyczącym paliwa, które 9 października zawarli prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin.

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