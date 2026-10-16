Россия, государство-агрессор, атаковала ударным дроном Shahed супермаркет в Одесской области Украины. Как минимум три человека получили ранения, повреждены здание магазина и автомобили, сообщает RMF24. На момент публикации информации о погибших не поступало. В сети также появилось видео момента удара.

На месте работают спасатели

Об атаке сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и президент Владимир Зеленский. По его словам, на месте работают все необходимые экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим.

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Зеленский заявил, что Россия продолжает атаковать жилые дома, магазины, энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру Украины. Он призвал партнеров помочь Украине защищаться от таких ударов.

Заявление Пескова о дизельном топливе

RMF24 также приводит заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки. По данным издания, Зеленский связал это заявление с договоренностью по топливу, которую 9 октября заключили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

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