Російський Shahed вдарив по супермаркету на Одещині, щонайменше троє поранених — RMF24

Росія — держава-агресор — атакувала ударним дроном Shahed супермаркет в Одеській області України. Щонайменше троє людей зазнали поранень, пошкоджено будівлю магазину й автомобілі, повідомляє RMF24. На момент публікації інформації про загиблих не надходило. У мережі також з’явилося відео моменту удару.

На місці працюють рятувальники

Про атаку повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та президент Володимир Зеленський. За його словами, на місці працюють усі необхідні екстрені служби, які надають допомогу постраждалим.

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Зеленський заявив, що Росія продовжує атакувати житлові будинки, магазини, енергетичні об’єкти та іншу критичну інфраструктуру України. Він закликав партнерів допомогти Україні захищатися від таких ударів.

Заява Пєскова про дизельне пальне

RMF24 також наводить заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який сказав, що російське дизельне пальне почало надходити на світові ринки. За даними видання, Зеленський пов’язав цю заяву з домовленістю щодо пального, яку 9 жовтня уклали президенти США Дональд Трамп і Росії Владімір Путін.

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