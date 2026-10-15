W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie chmielnickim wybuchł pożar na bazie paliwowej

Wieczorem 15 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód chmielnicki za pomocą dronów. W wyniku ataku na terenie bazy paliwowej w rejonie szepetowskim wybuchł pożar.

Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Hmelnickiej Siergiej Tiurin.

„Dzisiaj wróg wielokrotnie atakował obwód chmielnicki za pomocą dronów. Działały siły obrony przeciwlotniczej. Odnotowano zestrzelenia. W wyniku ataku wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej w rejonie szepetowskim. Do likwidacji skutków zaangażowane są wszystkie niezbędne służby. W przestrzeni powietrznej obwodu znajdują się wrogie drony. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i przebywajcie w bezpiecznych miejscach” – poinformował Tyurin.

Przypomnijmy, że w czwartek, 15 października, w rejonie Szewczenkowskim w Kijowie fragmenty rosyjskiego drona spadły na podwórze prywatnej posiadłości.

W ciągu dnia 15 października 2026 r. armia rosyjska przeprowadzała ataki na miejscowości w obwodzie chersonskim przy użyciu moździerzy, artylerii lufowej oraz dronów.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 14 na 15 października uszkodzono wszystkie trzy miejskie elektrociepłownie w Kijowie, a także kluczowe obiekty energetyczne w obwodzie kijowskim. W stolicy wzrosła liczba ofiar śmiertelnych i rannych po uderzeniach w zabudowę mieszkaniową.

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