NYT заявила про новий фронт економічної війни через удари по датацентрах

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Російські та українські військові дедалі частіше атакують датацентри, які забезпечують роботу онлайн-сервісів і систем штучного інтелекту. Як зазначає The New York Times, такі удари відкривають новий фронт економічної війни.

За даними видання, обидві сторони нещодавно посилили удари по об'єктах, які забезпечують роботу вебсервісів і систем штучного інтелекту. Російські військові вдарили по датацентру в Києві та інших телекомунікаційних об'єктах, а Україна пошкодила три великі датацентри «Яндекса». Після цього вдарила і по центру, який зводить «Сбербанк».

Датацентр – це комплекс серверів, що зберігає дані й обслуговує одразу багато компаній. Тому вихід із ладу одного об'єкта може відчути безліч користувачів, які навіть не знають про спільну інфраструктуру.

Джерело: The New York Times

Раніше у Росії стався масштабний збій інтернету після атаки дронів на датацентр Сбербанку.

У Росії почали припиняти обслуговування валютних і мультивалютних карт Visa.

Нагадаємо, у Росії знову заявилипро можливе повне згортання роботи карт міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, пояснюючи це тим, що вони вже не виконують свого функціонального призначення на внутрішньому ринку.

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