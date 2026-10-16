NYT заявила о новом фронте экономической войны из-за атак на дата-центры

Российские и украинские военные всё чаще наносят удары по дата-центрам, обеспечивающим работу онлайн-сервисов и систем искусственного интеллекта. Как отмечает The New York Times, такие удары открывают новый фронт экономической войны.

По данным издания, обе стороны недавно усилили удары по объектам, обеспечивающим работу веб-сервисов и систем искусственного интеллекта. Российские военные нанесли удар по дата-центру в Киеве и другим телекоммуникационным объектам, а Украина повредила три крупных дата-центра «Яндекса». После этого она нанесла удар и по центру, который строит «Сбербанк».

Датацентр — это комплекс серверов, который хранит данные и обслуживает сразу множество компаний. Поэтому выход из строя одного объекта может ощутить на себе множество пользователей, которые даже не знают о совместной инфраструктуре.

Источник: The New York Times

Ранее в России произошел масштабный сбой интернета после атаки дронов на датацентр «Сбербанка».

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Напомним, в России вновь заявили о возможном полном сворачивании работы карт международных платежных систем Visa и Mastercard, объясняя это тем, что они уже не выполняют своего функционального назначения на внутреннем рынке.

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