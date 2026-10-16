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Видео: Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове с помощью «Бандеролей»

UA NEWS 16 Октября 2026 23:06
Видео: Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове с помощью «Бандеролей»

Вечером 16 октября российские террористические войска обстреляли Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся по многоэтажному дому, в результате чего пострадали девять человек.

 

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По словам Терехова, ракеты «Бандероль» прилетели в Немишлянский и Слободской районы, причем по Немишлянскому враг нанес несколько ударов.

На данный момент известно, что в Немишлянском районе в результате ударов зафиксированы повреждения жилых домов, выбито более 100 окон.

Пострадали как минимум девять человек.

В свою очередь Синегубов уточнил, что у пострадавших наблюдается острая реакция на стресс, среди них 13-летняя девочка и мальчик.

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т». 

Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина. 

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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