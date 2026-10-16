Film: Rosja zbombardowała wieżowiec w Charkowie za pomocą pocisków typu „Bandera”

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderoł”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

Informację tę przekazali burmistrz Charkowa Ihor Terechow na Telegramie oraz przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Oleg Sinegubow na Telegramie.

Według słów Terechowa rakiety „Banderol” spadły w dzielnicach Nemyszlańskiej i Słobidzkiej, przy czym w dzielnicy Nemyszlańskiej wróg uderzył kilkakrotnie.

Na chwilę obecną wiadomo, że w dzielnicy Nemyszlańskiej w wyniku ataków odnotowano uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz wybite ponad 100 okien.

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Ranionych zostało co najmniej dziewięć osób.

Z kolei Sinegubow doprecyzował, że u poszkodowanych wystąpiła ostra reakcja na stres, a wśród nich jest 13-letnia dziewczynka i chłopiec.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 16 października Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 300 dronami bojowymi różnych typów, w tym dronami odrzutowymi, a także 15 rakietami S-8000 „Banderol/Dan-T”.

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