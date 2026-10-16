+11° Kijów +7° Warszawa +27° Waszyngton
$ 44.93 € 50.45 zł 11.54
$ 44.93 € 50.45 zł 11.54
+11° Kijów +7° Warszawa +27° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Film: Rosja zbombardowała wieżowiec w Charkowie za pomocą pocisków typu „Bandera”

UA NEWS 16 października 2026 23:06
Film: Rosja zbombardowała wieżowiec w Charkowie za pomocą pocisków typu „Bandera”

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderoł”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

 

Informację tę przekazali burmistrz Charkowa Ihor Terechow na Telegramie oraz przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Oleg Sinegubow na Telegramie.

Według słów Terechowa rakiety „Banderol” spadły w dzielnicach Nemyszlańskiej i Słobidzkiej, przy czym w dzielnicy Nemyszlańskiej wróg uderzył kilkakrotnie.

Na chwilę obecną wiadomo, że w dzielnicy Nemyszlańskiej w wyniku ataków odnotowano uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz wybite ponad 100 okien.

Ranionych zostało co najmniej dziewięć osób.

Z kolei Sinegubow doprecyzował, że u poszkodowanych wystąpiła ostra reakcja na stres, a wśród nich jest 13-letnia dziewczynka i chłopiec.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 16 października Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 300 dronami bojowymi różnych typów, w tym dronami odrzutowymi, a także 15 rakietami S-8000 „Banderol/Dan-T”. 

Wieczorem 16 października rosyjskie wojska zaatakowały Dniepr. Na przedmieściach wybuchł pożar, a w wyniku uderzenia zginął mężczyzna. 

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały sieć przesyłową w obwodzie rówieńskim. W wyniku tego w Równie i całym obwodzie u znacznej liczby osób nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację