В результате ударов России, государства-агрессора, по Украине в среду, 7 октября 2026 года, погибли не менее 24 человек. По данным The Hindu, среди погибших — четверо детей. Они погибли после того, как ракета попала в многоквартирный дом на севере страны, когда дети спали.

Удар по дому в Прилуках

В Прилуках Черниговской области ракета попала в пятиэтажный многоквартирный дом. Мощный взрыв выбил окна, а одна половина здания превратилась в задымленную груду обугленного бетона и искореженного металла. Удар произошел, когда дети спали.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жертвы российских ударов

Общее число жертв включает людей, погибших во время российских ударов в разных регионах Украины в тот день. На опубликованной фотографии Reuters спасатели работают возле поврежденного многоквартирного дома в Прилуках. В подписи к фото указано, что здание было поражено российской ракетой.

Читай нас в