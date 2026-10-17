Російські удари по Україні забрали щонайменше 24 життя — The Hindu

Унаслідок ударів Росії, держави-агресора, по Україні в середу, 7 жовтня 2026 року, загинули щонайменше 24 людини. За даними The Hindu, серед загиблих — четверо дітей. Вони загинули після того, як ракета влучила в багатоквартирний будинок на півночі країни, коли діти спали.

Удар по будинку в Прилуках

У Прилуках Чернігівської області ракета влучила в п’ятиповерховий багатоквартирний будинок. Потужний вибух вибив вікна, а одна половина споруди стала задимленою купою обвугленого бетону й покрученого металу. Удар стався, коли діти спали.

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Жертви російських ударів

Загальна кількість жертв охоплює людей, які загинули під час російських ударів у різних регіонах України того дня. На опублікованій Reuters фотографії рятувальники працюють біля ураженого багатоквартирного будинку в Прилуках. У підписі до фото зазначено, що будівлю уразила російська ракета.

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