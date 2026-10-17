Rosyjskie uderzenia na Ukrainę pochłonęły co najmniej 24 ofiary — The Hindu
W wyniku uderzeń Rosji, państwa-agresora, na Ukrainę w środę, 7 października 2026 roku, zginęły co najmniej 24 osoby. Według The Hindu, wśród zabitych było czworo dzieci. Zginęły po tym, jak rakieta trafiła w budynek wielomieszkaniowy na północy kraju, gdy dzieci spały.
Uderzenie w budynek w Pryłukach
W Pryłukach w obwodzie czernihowskim rakieta trafiła w pięciopiętrowy budynek wielomieszkaniowy. Potężna eksplozja wybiła okna, a jedna połowa konstrukcji zamieniła się w zadymioną stertę zwęglonego betonu i poskręcanego metalu. Uderzenie nastąpiło, gdy dzieci spały.
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Ofiary rosyjskich uderzeń
Łączna liczba ofiar obejmuje osoby, które zginęły podczas rosyjskich uderzeń w różnych regionach Ukrainy tego dnia. Na opublikowanym zdjęciu Reutersa ratownicy pracują w pobliżu uszkodzonego budynku wielomieszkaniowego w Pryłukach. Podpis pod zdjęciem wskazuje, że budynek został trafiony rosyjską rakietą.