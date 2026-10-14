У Росії стався масштабний збій інтернету після атаки дронів на датацентр Сбербанку

Користувачі по всій Росії повідомляють про перебої в роботі банківських застосунків та інтернет-сервісів після атаки безпілотників на датацентр «Сбербанку» в місті Балаково Саратовської області РФ.

Згідно з даними DownDetector та «Сбой.рф», проблеми вплинули на ресурси «Сбербанку», його нейромережу GigaChat та пов’язаний з ним сервіс доставки продуктів «Самокат», де зникла можливість оформлення замовлення.

Крім цього, скарги надходять на роботу «Ростелекому», «МТС», «Мегафону» Т2, хостинг-провайдера «Рег.ру» та цифрової екосистеми для бізнесу «Контур». В «Точка банку» не доступні оналайн-банк та сервіс «Бізнес-онлайн». Зі збоями працюють сервіси Mail.ru, зокрема хмарне сховище, а також сервіси VK, Россельхозбанку, «Альфа-банку», ВТБ, маркетплейсу Ozon, класифайду «Авіто» та «Госуслуг».

Перший заступник голови правління «Сбербанку» Олександр Ведяхін підтвердив атаку по датацентру, але заявив, що всі системи та сервіси «працюють у штатному режимі», ніхто зі співробітників не постраждав. На тлі цих подій акції банку впали майже на 0,7%.

Дата-центр «Сбербанку» знаходиться на етапі будівництва, але вже частково експлуатується. Раніше повідомлялося, що він має стати одним із найбільших центрів обробки даних у Росії, а на його базі працюватимуть сервіси державної цифрової платформи ДержТех. Вартість проєкту оцінюється в 122,2 мільярда рублів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У Росії почали припиняти обслуговування валютних і мультивалютних карт Visa.

Нагадаємо, у Росії знову заявилипро можливе повне згортання роботи карт міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, пояснюючи це тим, що вони вже не виконують свого функціонального призначення на внутрішньому ринку. У Центробанку РФ кажуть, що такі картки фактично втратили свою роль і поступово мають зникнути з обігу, хоча процес може бути поетапним.

Стало відомо, що включаєновий пакет санкцій ЄС проти Росії.

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