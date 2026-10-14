В России произошел масштабный сбой интернета после атаки дронов на дата-центр Сбербанка

Пользователи по всей России сообщают о сбоях в работе банковских приложений и интернет-сервисов после атаки беспилотников на дата-центр «Сбербанка» в городе Балаково Саратовской области РФ.

Согласно данным DownDetector и «Сбой.рф», проблемы затронули ресурсы «Сбербанка», его нейросеть GigaChat и связанный с ним сервис доставки продуктов «Самокат», где исчезла возможность оформления заказа.

Кроме того, поступают жалобы на работу «Ростелекома», «МТС», «Мегафона» Т2, хостинг-провайдера «Рег.ру» и цифровой экосистемы для бизнеса «Контур». В «Точка Банке» недоступны онлайн-банк и сервис «Бизнес-онлайн». Со сбоями работают сервисы Mail.ru, в частности облачное хранилище, а также сервисы VK, «Россельхозбанка», «Альфа-банка», ВТБ, маркетплейса Ozon, классифайдов «Авито» и «Госуслуг».

Первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин подтвердил атаку на дата-центр, но заявил, что все системы и сервисы «работают в штатном режиме», никто из сотрудников не пострадал. На фоне этих событий акции банка упали почти на 0,7%.

Дата-центр «Сбербанка» находится на этапе строительства, но уже частично эксплуатируется. Ранее сообщалось, что он должен стать одним из крупнейших центров обработки данных в России, а на его базе будут работать сервисы государственной цифровой платформы «ГосТех». Стоимость проекта оценивается в 122,2 миллиарда рублей.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В России начали прекращать обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa.

Напомним, в России вновь заявили о возможном полном сворачивании работы карт международных платежных систем Visa и Mastercard, объясняя это тем, что они уже не выполняют своего функционального назначения на внутреннем рынке. В Центробанке РФ заявляют, что такие карты фактически утратили свою роль и постепенно должны исчезнуть из обращения, хотя процесс может быть поэтапным.

Стало известно, что включает в себя новый пакет санкций ЕС против России.

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