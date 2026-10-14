Росіяни посилили атаки дронами, користуючись проблемами зі Starlink в Україні

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська намагаються використати перебої у функціонуванні терміналів Starlink для підвищення ефективності своїх масованих атак, оскільки від стабільності цього зв'язку суттєво залежить робота українських дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави заявив за підсумками зустрічі з Прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні. За словами Зеленського, ворог здійснює одну з наймасованіших атак, спрямовану проти об'єктів енергетики, логістики та залізничної інфраструктури: лише за минулу ніч було випущено 124 ударні безпілотники, протягом дня — ще 145, а станом на вечір у повітряному просторі перебувало понад 40 «шахедів».

На тлі ескалації повітряних ударів уряд Великої Британії ухвалив рішення про прискорене постачання Україні засобів протиповітряної оборони, зокрема спеціалізованого озброєння для протидії реактивним модифікаціям дронів-камікадзе.

Джерело: Зеленський у телеграмі.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій. Однак зродом ліміт впав ще нижче, до 60-70 км/год.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

Читай нас у