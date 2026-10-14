Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска пытаются использовать перебои в работе терминалов Starlink для повышения эффективности своих массированных атак, поскольку от стабильности этой связи в значительной степени зависит работа украинских дронов-перехватчиков.

Об этом глава государства заявил по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом в Лондоне. По словам Зеленского, враг проводит одну из самых массированных атак, направленную против объектов энергетики, логистики и железнодорожной инфраструктуры: только за прошедшую ночь было запущено 124 ударных беспилотника, в течение дня — ещё 145, а по состоянию на вечер в воздушном пространстве находилось более 40 «шахидов».

На фоне эскалации воздушных ударов правительство Великобритании приняло решение об ускоренной поставке Украине средств противовоздушной обороны, в частности специализированного вооружения для противодействия реактивным модификациям дронов-камикадзе.

Источник: Зеленский в Telegram.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий. Однако впоследствии лимит снизился еще ниже, до 60–70 км/ч.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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