8 октября в Краматорске, Украина, Российская Федерация — государство-агрессор — нанесла удар по двум пассажирским автобусам. По данным местных властей, в результате атаки погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения. Удар произошёл утром в четверг, 8 октября. Краматорск расположен в Донецкой области на востоке Украины, недалеко от линии фронта.

Данные прокуратуры

Донецкая областная прокуратура заявила, что на момент сообщения число погибших в результате утреннего удара по автобусам возросло до 30. В прокуратуре также сообщили о 18 раненых. Эти сведения прокуратура распространила в своём сообщении.

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Движение транспорта

Офис губернатора Донецкой области также привёл такие же данные о погибших и раненых. Он сообщил, что после атаки работу общественного транспорта приостановили. Таким образом, данные прокуратуры и офиса губернатора совпадают. О последствиях удара сообщает The Hindu со ссылкой на местные органы власти.

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