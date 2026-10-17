Rosyjski atak na autobusy w Kramatorsku zabił 30 osób — The Hindu

8 października w Kramatorsku w Ukrainie Federacja Rosyjska — państwo-agresor — uderzyła w dwa autobusy pasażerskie. Według lokalnych władz w wyniku ataku zginęło 30 osób, a kolejnych 18 zostało rannych. Uderzenie nastąpiło w czwartek rano, 8 października. Kramatorsk leży w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, w pobliżu linii frontu.

Dane prokuratury

Prokuratura Obwodu Donieckiego oświadczyła, że na moment publikacji komunikatu liczba zabitych w wyniku porannego uderzenia w autobusy wzrosła do 30. Prokuratura poinformowała również o 18 rannych. Informacje te prokuratura podała w swoim komunikacie.

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Ruch transportu

Biuro gubernatora obwodu donieckiego również podało takie same dane dotyczące zabitych i rannych. Poinformowało, że po ataku zawieszono funkcjonowanie transportu publicznego. Tym samym dane prokuratury i biura gubernatora są zgodne. O skutkach uderzenia informuje The Hindu, powołując się na lokalne władze.

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