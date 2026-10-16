В Киеве повреждены дата-центры, но цифровые сервисы Украины работают

Несмотря на российские удары по цифровой инфраструктуре, государственные онлайн-сервисы в Украине продолжают работать. По словам министра цифровой трансформации Оксаны Ферчук, часть датацентров в Киеве уже пострадала и прекратила работу. В то же время это не остановило предоставление цифровых услуг. «Многие дата-центры на сегодняшний день повреждены и прекратили работу в Киеве. Но при этом наши цифровые услуги работают, сервисы предоставляются. А это означает, что мы подготовились к таким ударам», — заявила министр.

Как Украина защищает государственные данные

По словам Ферчук, в течение нескольких месяцев Минцифры вместе с другими государственными органами и частными компаниями готовились к возможным ударам по дата-центрам. Основная задача — создать резервные копии информации и разместить их в разных местах. Данные государственных систем хранятся не только в Украине. Для этого используются облачные хранилища за рубежом, а также подземные датацентры. Благодаря такому подходу выход из строя одного объекта не должен останавливать работу всей системы.

Иными словами, если один датацентр будет поврежден или станет недоступным, сервисы смогут использовать резервные ресурсы. Это помогает сохранять доступ к государственным услугам даже во время атак на инфраструктуру. «У нас высокий уровень дублирования, чтобы физическое уничтожение одного из датацентров не повлияло на работу системы, и украинцы оставались с цифровыми услугами, на связи с государством», — пояснила глава Минцифры.

Ферчук подчеркнула, что важную роль играет именно распределенное хранение данных. Когда цифровые ресурсы сосредоточены в одном месте, повреждение этого объекта может иметь серьезные последствия. Зато резервирование в разных локациях позволяет снизить такие риски.

Как готовят мобильную связь к зиме

Отдельное направление подготовки — стабильная мобильная связь во время длительных отключений электроэнергии. Ведь без питания базовые станции операторов не могут полноценно работать, а значит, люди могут лишиться возможности звонить и пользоваться интернетом. По словам министра, мобильные операторы закупили тысячи дизельных генераторов. Их установили возле основных базовых станций, чтобы те могли продолжать работу при отключении электричества. Работу оборудования отслеживают онлайн. При необходимости к станциям выезжают специалисты и запускают генераторы.

Ферчук признала, что это требует значительных усилий, ведь оборудование приходится обслуживать, а генераторы — заправлять и контролировать. В то же время в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру такой подход остается необходимым. «В условиях, когда враг лишает нас даже возможности доступа к бесперебойному электроснабжению, считаю, что это правильный инструмент. Опять же, он применяется уже не первый год, поэтому в этом направлении чувствуем себя уверенно», — отметила министр.

Какой домашний интернет поможет во время отключений

Для домашнего интернета Ферчук рекомендует технологию xPON. Она позволяет сохранять доступ к сети в течение длительного времени без электроснабжения со стороны провайдера. Однако есть важное условие: пользователь должен обеспечить резервное питание для собственного оборудования — например, модема или роутера.

Поэтому перед зимой стоит уточнить у своего интернет-провайдера, поддерживает ли он xPON и сколько времени сеть может работать без централизованного электроснабжения. Также следует позаботиться о резервном питании домашнего оборудования. Даже если провайдер поддерживает работу сети во время отключений, без питания модема или роутера дома интернета не будет.

Национальный роуминг будет работать и этой зимой

Еще один инструмент, который помогает оставаться на связи, — национальный роуминг. Он позволяет подключиться к сети другого мобильного оператора, если собственный оператор недоступен. По словам Ферчук, этой зимой национальный роуминг продолжит работать. Это означает, что при определенных условиях абоненты смогут воспользоваться сетью другой компании, чтобы оставаться на связи.

В то же время национальный роуминг не гарантирует связи при любых обстоятельствах. Если в определенном районе не будут работать базовые станции всех операторов или возникнут другие технические проблемы, подключиться к сети может не получиться.

Мобильная связь через спутник

Мобильные операторы также внедряют технологию Direct to Cell, которая позволяет совместимым телефонам подключаться к спутниковой сети. Ее планируют использовать в качестве дополнительного способа связи в местах, где обычная мобильная сеть недоступна. По словам Ферчук, возможности такой технологии будут ограниченными по сравнению с обычным мобильным интернетом. Однако она может помочь поддерживать связь даже тогда, когда базовые станции поблизости не работают.

«То есть, если сеть оператора пропадает, ваш телефон сможет подключиться и получить не столь широкий, но определенный спектр передачи данных с помощью спутниковой технологии», — пояснила министр. Она добавила, что технология должна позволить пользоваться мессенджерами, в частности Viber и WhatsApp, и обмениваться сообщениями. В то же время доступность конкретных функций будет зависеть от технических возможностей сервиса и условий подключения.

Минцифры также работает над тем, чтобы в будущем через спутниковую связь можно было пользоваться государственными приложениями. Среди них — «Дия» и «Воздушная тревога». Однако, по словам министра, это направление еще находится в стадии развития.

Поврежденные датацентры планируют восстанавливать

Несмотря на подготовку к новым атакам, поврежденную цифровую инфраструктуру необходимо восстанавливать. Ферчук заверила, что у Украины есть возможности для финансирования этих работ. По её словам, для восстановления могут быть привлечены кредитные средства. Это позволит не просто восстановить повреждённые объекты, но и модернизировать их с использованием новых технологий.

Таким образом, подготовка Украины к зимним рискам охватывает сразу несколько направлений: резервное хранение государственных данных, обеспечение мобильной связи во время отключений электроэнергии, альтернативные способы доступа к интернету и восстановление поврежденных датацентров.

В Минцифры отмечают, что распределенная цифровая инфраструктура помогает сохранять доступ к государственным услугам даже тогда, когда отдельные объекты подвергаются российским ударам. В то же время стабильность связи во время отключений будет зависеть не только от резервных систем, но и от состояния энергетики, работы операторов и доступности оборудования. Об этом заявила министр цифровой трансформации Оксана Ферчук в интервью Украинскому радио.