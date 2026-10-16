俄罗斯用超过360架无人机袭击基洛夫格勒州——《卫报》

作为侵略国的俄罗斯联邦夜间使用超过360架无人机袭击了基洛夫格勒州。据《卫报》报道，此次袭击造成3人死亡，另有6人受伤。

基洛夫格勒州军事管理局局长安德里·赖科维奇表示，俄罗斯军队蓄意袭击了关键基础设施、运输企业、物流设施和住宅楼。该报指出，这个乌克兰中部地区此前遭受的袭击强度低于更靠近俄罗斯边境的州。

对俄罗斯设施的打击

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰在短暂停顿后正在恢复对俄罗斯炼油厂的打击。他表示，基辅此前暂时避免发动此类袭击，以展示其进行和平谈判的意愿。

俄方称，梁赞州的一家炼油厂遭到袭击。当地政府声称，该设施据称遭69架无人机和4枚Flamingo巡航导弹袭击。莫斯科称，火灾是在被防空系统击落的无人机残骸坠落后发生的。

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泽连斯基还表示，4架俄罗斯苏-34战斗轰炸机被击中，另有2架受损。乌克兰军方称，对俄罗斯沃罗涅日州一处机场的打击使用了“海王星”巡航导弹。

有关能源停火的声明

美国总统唐纳德·特朗普此前宣布，俄罗斯与乌克兰之间据称已达成能源停火。然而，莫斯科和基辅均未表示同意这一安排。特朗普发表声明后，俄罗斯继续对乌克兰民用和能源基础设施发动大规模袭击。

泽连斯基表示，在乌克兰防御能力受到人为限制期间，俄罗斯对乌克兰使用了超过850架Shahed无人机。他尤其将此与对使用Starlink和Starshield终端的限制联系起来。

此外，罗马尼亚总统尼库绍尔·达恩表示，两架俄罗斯无人机侵犯了该国领空，并在多瑙河入海口附近的罗马尼亚领海击中两艘化学品油轮。船只起火，救援人员正在搜寻至少7名失踪船员。

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