Россия нанесла удар по Одесской области, есть раненые и повреждения энергетического объекта

В Одесской области в результате российских ударов пострадали пять мирных жителей. Атаки вызвали масштабные пожары, повредили частные дома, объект энергетики и предприятие по производству бытовой продукции.

По его информации, в результате ударов были повреждены семь частных домовладений, энергетический объект и предприятие по производству бытовой продукции. В местах попаданий возникли масштабные пожары, которые спасатели ликвидировали. Соответствующие службы продолжают работать на местах.

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших — 58-летняя женщина и четверо мужчин в возрасте от 19 до 46 лет. Четверо раненых находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что из-за российской атаки возник масштабный пожар на предприятии по производству бытовой продукции. Также огонь охватил поврежденный энергообъект.

Тушение пожаров значительно затруднялось постоянными сигналами воздушной тревоги. Из-за угрозы повторных ударов спасатели были вынуждены неоднократно приостанавливать работы и отходить в безопасные места.

В то же время энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения после ночной атаки. Как сообщила группа ДТЭК, по состоянию на утро свет вернули 33,3 тысячам семей.

В компании отметили, что восстановление поврежденного оборудования требует времени, а ремонтные работы продолжаются.

О последствиях российских атак сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в Telegram.

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