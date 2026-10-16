Украинские военные нанесли удар по радиолокационной станции «Небо-У» в России стоимостью 100 млн долларов

В ночь на 16 октября Силы обороны Украины нанесли удар по российской радиолокационной станции 55Ж6У «Небо-У» вблизи поселка Магри в Краснодарском крае РФ. Ориентировочная стоимость такого комплекса составляет 100 миллионов долларов.

Согласно данным Генштаба, в результате поражения в районе вражеского объекта возник пожар.

«Небо-У» — это дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Поражение таких средств снижает способность противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

Ориентировочная стоимость «Небо-У» составляет около 100 млн долларов, сообщает Генштаб.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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