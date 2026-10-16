Российские обстрелы унесли жизни 328 человек в сентябре — отчет ООН

В сентябре 2026 года в Украине погибли 328 мирных жителей, ещё 2105 человек получили ранения в результате боевых действий. По данным ООН, число погибших и раненых гражданских лиц выросло на 85% по сравнению с сентябрем прошлого года. Это самый высокий показатель для этого месяца за более чем четыре года полномасштабной войны.

В сентябре 2026 года российские атаки привели к резкому росту числа погибших и раненых среди гражданского населения в Украине. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в течение месяца погибли не менее 328 человек, ещё 2105 получили ранения. Всего это 2433 пострадавших.

Для сравнения: в сентябре 2025 года ООН зафиксировала 249 погибших и 1068 раненых. То есть общее количество жертв среди мирного населения за год выросло на 85%. Это самый высокий показатель для сентября с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Больше всего людей пострадали от ракет и дальнобойных дронов

Основной причиной гибели и ранений гражданских лиц в сентябре стали удары дальнобойным оружием — ракетами и беспилотниками. По данным ООН, на них пришлось 53% всех гражданских жертв: 165 человек погибли, а 1119 получили ранения.

Еще одним серьезным источником опасности стали дроны малой дальности. В результате их атак погибли 87 человек, еще 475 были ранены. Это 23% от общего числа гражданских жертв за месяц. Эти данные свидетельствуют о том, что опасность для мирных жителей сохраняется не только во время массированных ракетных ударов по крупным городам. Люди также страдают от атак беспилотников, которые применяются на меньших расстояниях.

Киев стал одним из наиболее пострадавших городов

Гражданские лица гибли и получали ранения в 22 областях Украины, а также в Киеве. Наибольшее количество пострадавших ООН зафиксировала именно в столице: 32 погибших и 340 раненых. В течение сентября жертвы среди гражданского населения в Киеве фиксировались в 22 из 30 дней. По данным ООН, это происходило чаще, чем в любом другом месяце с начала полномасштабной войны.

В других городах также зафиксировано значительное количество пострадавших. В Херсоне погибли 16 человек, ещё 202 получили ранения. В Сумах погибших было 11, раненых — 131. В Запорожье в результате атак погибли семь человек, а 127 получили ранения.

Число жертв растет уже не первый месяц

Ухудшение ситуации заметно не только в месячной статистике. По данным ООН, с января по сентябрь 2026 года в Украине погибли 2570 гражданских лиц, ещё 15 211 человек были ранены. Это на 59% больше, чем за тот же период 2025 года. По сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года число гражданских жертв выросло более чем вдвое.

Отчет ООН также фиксирует возобновление масштабных скоординированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, 30 сентября удары повредили объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в трех областях и Киеве. Это привело к аварийным отключениям электроэнергии. Рост числа погибших и раненых происходит на фоне усиления российских атак с использованием ракет и беспилотников. В то же время приведенная статистика ООН фиксирует подтвержденные случаи гибели и ранений гражданских лиц и не охватывает всех возможных жертв, которых невозможно независимо проверить. Об этом говорится в отчете ООН.

В Киеве и семи областях зафиксированы отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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