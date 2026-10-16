Видео: российский военнослужащий застрелился, чтобы не попасть в плен

В сети появилось сообщение о российском военнослужащем, который покончил с собой выстрелом из штатного автомата, чтобы не попасть в украинский плен.

Российских оккупантов инструктируют совершать самоубийство в случае угрозы попадания в плен.

По их словам, один из военнослужащих российской армии решил выполнить это указание и застрелился из штатного оружия.

Авторы поста с иронией отметили, что российское командование, по их утверждениям, объясняет подчинённым необходимость избегать плена даже ценой собственной жизни, однако не обеспечивает их укороченными автоматами.

«Попытка была предпринята немедленно, однако судьба распорядилась иначе. Российских оккупантов тщательно проинструктировали лишать себя жизни выстрелом в висок, чтобы избежать плена. Однако их командование не позаботилось о том, чтобы обеспечить личный состав укороченными автоматами, пригодными для таких целей», — говорится в комментарии к видео.

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В сети появилось сообщение о российском военнослужащем, который покончил с собой выстрелом из автомата, чтобы не попасть в украинский плен.

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