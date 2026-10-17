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За последние сутки российские оккупанты потеряли ещё почти две тысячи солдат — Генштаб

UA NEWS 17 Октября 2026 08:36
За последние сутки российские оккупанты потеряли ещё почти две тысячи солдат — Генштаб

В пятницу, 16 октября, российские террористические войска потеряли на фронте 1 950 солдат. Таким образом, общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения уже составляют 1 562 970 человек.


Также 16 октября россияне потеряли: 

  • один танк – общие потери с момента полномасштабного вторжения составляют 12 415 шт.
  • две боевые бронированные машины – 25 554 ед.
  • 24 артиллерийские системы – 51 266 ед.
  • четыре РСЗО – 2 221 ед.
  • два средства ПВО – 1 710 шт.
  • четыре наземных робототехнических комплекса – 2 962 шт.
  • 1 396 БПЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 шт.
  • 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн – 163 883 шт.
  • две единицы специальной техники – 4 835 шт.

Напомним, что на Гуляйпольском направлении украинские военные уничтожили мост, который российская армия использовала для перевозки боеприпасов и обеспечения своих подразделений. 

Недавно во время FPV-патрулирования в районе населенного пункта Пологи бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады обнаружили склад минометных снарядов. Инцидент произошел в зоне ответственности 7-го корпуса.

Боец 92-й бригады сбил российский разведдрон Supercam на высоте 5500 метров.

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