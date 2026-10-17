Видео: В Херсоне в результате авиаудара РФ погиб водитель скорой помощи, а младенец получил ранения

Российские террористические войска в ночь на 17 октября обстреляли Херсон ракетами КАБ. В результате обстрела в городе пострадали более десятка человек, в том числе дети.

По данным местных властей, обстрел Херсона КАБами произошел примерно в 04:41. Уже через полчаса стало известно, что под удар попал Корабельный район и в результате авиаудара пострадала 11-летняя девочка.

По последним данным, число пострадавших возросло до 15. Среди них есть и семья с грудным ребенком.

«В своей квартире на момент атаки находились трое человек — 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и младенец возрастом всего один месяц. Все трое получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении в Telegram Херсонской городской военной администрации.

undefined

Кроме того, известно, что погиб 64-летний мужчина, который был водителем скорой помощи. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, что российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся на многоэтажное здание, в результате чего пострадали девять человек.

В течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Вечером 16 октября российские войска атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.

Читай нас в