В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых с фронта — Associated Press

В Украине разработали StarGate — воздушный беспилотник для эвакуации раненых, сообщает Associated Press. Аппарат способен перевозить полезную нагрузку весом до 150 килограммов, а дальность полета в одну сторону составляет 15 километров.

Аппарат получил название StarGate — в честь научно-фантастической франшизы, в которой порталы соединяют отдаленные миры. По заявлению компании, дрон способен нести полезную нагрузку до 150 килограммов. Этого достаточно для транспортировки раненого военного в бронежилете и с боевым снаряжением. Для эвакуации предусмотрен специальный отсек с медицинскими носилками.

Дальность полета StarGate в одну сторону составляет 15 километров. Это потенциально позволяет ему добираться до тяжелораненых военных, оказавшихся в глубоком тылу противника.

Крейсерская скорость дрона составляет 65 км/ч, а максимальная — до 105 км/ч. Как утверждают в компании SkyFall, подготовить аппарат к полёту можно примерно за 10 минут.

StarGate использует два канала связи — Starlink и собственную разработку компании, систему L-Link, — а также алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают сохранять управление при отсутствии спутниковой навигации.

По словам представителя компании, дроном управляет оператор, но аппарат оснащен рядом функций на базе ИИ. Они позволяют ему действовать при отсутствии GPS, подмене сигналов или подавлении частот.

В случае полной потери связи, как заявляют в SkyFall, дрон способен самостоятельно проложить маршрут обратно в безопасную зону. Аппарат рассчитан на работу во время дождя и снега, а для выполнения задач ночью оснащен тепловизионными камерами.

В SkyFall также сообщили, что дрон может продолжать полет даже после потери одного из «лучей» — несущих конструкций аппарата.

По оценкам компании, стоимость одного комплекса составит не менее 50 000 долларов в зависимости от комплектации. К концу 2026 года планируется нарастить производство до 1000 единиц в месяц.

Для эвакуации раненых и доставки припасов всё чаще используют наземные роботизированные платформы. Однако им сложно преодолевать грязь, воронки от взрывов и разрушенные дороги. Реки, минные поля и дроны также могут полностью остановить их движение.

По словам командира 475-го отдельного штурмового полка, известного как подразделение «Code 9.2», с позывным KVN, наземным роботам обычно требуется от двух до трёх часов, чтобы добраться до нужной точки. Время зависит от расстояния, состояния дорог и угрозы с воздуха.

Он отметил, что в зоне ответственности его подразделения эвакуации проводятся регулярно, однако не всегда удается вывезти раненого в тот же день. Для человека с тяжелыми травмами такое ожидание может стать критическим.

«Преодоление 10 километров за считанные минуты стало бы кардинальным изменением ситуации на передовой», — отметил военный.

Впрочем, по словам KVN, делать выводы пока рано. Его подразделению потребуется как минимум месяц практического использования дрона, прежде чем можно будет собрать достаточно статистических данных для оценки его эффективности.

«Это совершенно новый метод эвакуации, — отметил он. — Сейчас сложно подробно обсуждать все плюсы и минусы. Нам нужно еще поработать с ним».

Источник: Associated Press

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