В Україні створили повітряний дрон для евакуації поранених із фронту — Associated Press

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В Україні розробили StarGate — повітряний безпілотник для евакуації поранених, повідомляє Associated Press. Апарат здатний перевозити корисне навантаження вагою до 150 кілограмів, а дальність польоту в один бік становить 15 кілометрів.

Апарат отримав назву StarGate — на честь науково-фантастичної франшизи, у якій портали з'єднують віддалені світи. За заявою компанії, дрон здатний нести корисне навантаження до 150 кілограмів. Цього достатньо для транспортування пораненого військового в бронежилеті та з бойовим спорядженням. Для евакуації передбачено спеціальний відсік із медичними ношами.

Дальність польоту StarGate в один бік становить 15 кілометрів. Це потенційно дозволяє йому діставатися до важкопоранених військових, які опинилися в глибокому тилу противника.

Крейсерська швидкість дрона становить 65 км/год, а максимальна — до 105 км/год. Як стверджують у компанії SkyFall, підготувати апарат до польоту можна приблизно за 10 хвилин.

StarGate використовує два канали зв'язку — Starlink і власну розробку компанії, систему L-Link, — а також алгоритми штучного інтелекту, які допомагають зберігати керування за відсутності супутникової навігації.

За словами представника компанії, дроном керує оператор, але апарат оснащений низкою функцій на базі ШІ. Вони дозволяють йому діяти за відсутності GPS, підміни сигналів або придушення частот.

У разі повної втрати зв'язку, як заявляють у SkyFall, дрон здатний самостійно прокласти маршрут назад у безпечну зону. Апарат розрахований на роботу під час дощу та снігу, а для виконання завдань уночі оснащений тепловізійними камерами.

У SkyFall також повідомили, що дрон може продовжувати політ навіть після втрати одного з «променів» — несучих конструкцій апарата.

За оцінками компанії, вартість одного комплексу становитиме щонайменше 50 000 доларів залежно від комплектації. До кінця 2026 року планують наростити виробництво до 1000 одиниць на місяць.

Для евакуації поранених і доставки припасів дедалі частіше використовують наземні роботизовані платформи. Однак їм складно долати багнюку, вирви від вибухів і зруйновані дороги. Річки, мінні поля та дрони також можуть повністю зупинити їхній рух.

За словами командира 475-го окремого штурмового полку, відомого як підрозділ «Code 9.2», із позивним KVN, наземним роботам зазвичай потрібно від двох до трьох годин, щоб дістатися до потрібної точки. Час залежить від відстані, стану доріг і загрози з повітря.

Він зазначив, що в зоні відповідальності його підрозділу евакуації проводять регулярно, однак не завжди вдається вивезти пораненого того самого дня. Для людини з важкими травмами таке очікування може стати критичним.

«Подолання 10 кілометрів за лічені хвилини стало б кардинальною зміною ситуації на передовій», — зазначив військовий.

Втім, за словами KVN, робити висновки поки що зарано. Його підрозділу потрібно щонайменше місяць практичного використання дрона, перш ніж можна буде зібрати достатньо статистичних даних для оцінки його ефективності.

«Це абсолютно новий метод евакуації, — зазначив він. — Зараз складно детально обговорювати всі плюси й мінуси. Нам потрібно ще попрацювати з ним».

Джерело: Associated Press

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