Россия атаковала Бахмач в Черниговской области с помощью «Бандеролей», есть разрушения и пострадавшие

В пятницу утром российские войска атаковали Бахмач в Черниговской области боеприпасами типа «Бандероль». В результате удара были зафиксированы многочисленные разрушения, четверо человек обратились за медицинской помощью.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что утром российские войска атаковали Бахмач ударными средствами типа «Бандероль».

«Сегодня утром враг нанёс удар «бандеролями» по Бахмачу. Два попадания — в жилой сектор и в офисное здание. В городе много разрушений».

По его словам, по предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Все службы работают на месте.

Чаус также напомнил, что 15 октября оккупанты дважды атаковали дронами типа «Молния» село в Новгород-Северской общине. В результате взрывов хозяйственное здание было полностью уничтожено.

Напомним, Россия нанесла удар по одному из крупнейших торговых центров Ровно.

Торговые центры установили новый антирекорд из-за тревог.

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