Росія вдарила по одному з найбільших торговельних центрів Рівного

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Російські війська завдали удару по одному з великих торговельно-розважальних центрів у Рівному. Про атаку повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом. Разом з усіма службами зараз перебуваю на місці події", - сказав Коваль.

Росія від вечора атакує Рівненську область реактивними "Шахедами". Через наслідки атаки поранено 7 людей, серйозно понівечена багатоповерхівка.

Від системних атак потерпає Тернопільщина, Волинь та Львівщина.

Про це повідомляється з посиланням на Олександра Коваля, начальника Рівненської ОВА.

Торговельні центри встановили новий антирекорд через тривоги.

Російський Шахед атакував житловий сектор Рівного, є поранені

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