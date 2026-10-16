Росія вдарила по одному з найбільших торговельних центрів Рівного
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Російські війська завдали удару по одному з великих торговельно-розважальних центрів у Рівному. Про атаку повідомили в обласній військовій адміністрації.
"Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом. Разом з усіма службами зараз перебуваю на місці події", - сказав Коваль.
Росія від вечора атакує Рівненську область реактивними "Шахедами". Через наслідки атаки поранено 7 людей, серйозно понівечена багатоповерхівка.
Від системних атак потерпає Тернопільщина, Волинь та Львівщина.
Про це повідомляється з посиланням на Олександра Коваля, начальника Рівненської ОВА.
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