Россия нанесла удар по одному из крупнейших торговых центров Ровно
Российские войска нанесли удар по одному из крупных торгово-развлекательных центров в Ровно. Об атаке сообщили в областной военной администрации.
«Помимо жилого сектора также пострадало одно из крупных торговых заведений. Подробности позже. Вместе со всеми службами сейчас нахожусь на месте происшествия», — сказал Коваль.
Россия с вечера атакует Ровенскую область реактивными «Шахедами». В результате атаки ранены 7 человек, серьезно повреждено многоэтажное здание.
От систематических атак страдают Тернопольская, Волынская и Львовская области.
Об этом сообщается со ссылкой на Александра Коваля, начальника Ровенской ОГА.
Торговые центры установили новый антирекорд из-за тревог.
Российский «Шахед» атаковал жилой район Ровно, есть раненые