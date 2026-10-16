Россия нанесла удар по одному из крупнейших торговых центров Ровно

Российские войска нанесли удар по одному из крупных торгово-развлекательных центров в Ровно. Об атаке сообщили в областной военной администрации.

«Помимо жилого сектора также пострадало одно из крупных торговых заведений. Подробности позже. Вместе со всеми службами сейчас нахожусь на месте происшествия», — сказал Коваль.

Россия с вечера атакует Ровенскую область реактивными «Шахедами». В результате атаки ранены 7 человек, серьезно повреждено многоэтажное здание.

От систематических атак страдают Тернопольская, Волынская и Львовская области.

Об этом сообщается со ссылкой на Александра Коваля, начальника Ровенской ОГА.

Торговые центры установили новый антирекорд из-за тревог.

Российский «Шахед» атаковал жилой район Ровно, есть раненые

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