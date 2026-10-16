Продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара по Трипольской и Змиевской теплоэлектростанциям.

По данным «Центренерго», сотрудники обеих станций объединили усилия, чтобы устранить последствия атаки и выполнить необходимые восстановительные работы.

В компании также поблагодарили спасателей ГСЧС за оперативность, мужество и самоотверженную работу во время ликвидации последствий удара.

Источник: ПАО «Центренерго»

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