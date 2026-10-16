На Трипольской и Змиевской ТЭС продолжается ликвидация последствий ракетного удара со стороны РФ
Продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара по Трипольской и Змиевской теплоэлектростанциям.
По данным «Центренерго», сотрудники обеих станций объединили усилия, чтобы устранить последствия атаки и выполнить необходимые восстановительные работы.
В компании также поблагодарили спасателей ГСЧС за оперативность, мужество и самоотверженную работу во время ликвидации последствий удара.
Источник: ПАО «Центренерго»
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