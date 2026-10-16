Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках — Corriere Della Sera

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Вовой Путиным. Среди тем обсуждения была критическая ситуация в Олешках в Херсонской области. Понтифик призвал к перемирию в Олешках.



По данным Святого Престола, глава Кремля позвонил Папе в больницу. Понтифик находится там, поскольку на днях у него диагностировали рак легких.

«В ходе беседы Святейший выразил глубокую озабоченность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области, призвав к перемирию, чтобы обеспечить поступление продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения», — говорится в сообщении.

Отдельно Папа подтвердил приверженность Ватикана диалогу и миру между Украиной и Россией.

Напомним, 4 октября стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны провели вторую успешную операцию по доставке почти четырёх тонн гуманитарной помощи жителям города Олешки с помощью беспилотников. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Бывшие жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области Украины сообщают об усугублении нехватки продуктов питания и медикаментов в городе. Люди, поддерживающие связь с жителями Олешек, рассказали, что из-за ограниченных коммуникаций и страха перед репрессиями со стороны оккупационных властей получить информацию напрямую сложно.

Россия может пытаться использовать гуманитарный кризис в оккупированных Олешках Херсонской области для обеспечения своих воинских подразделений, которые терроризируют гражданское население Херсона. В частности, речь идет о возможной организации псевдогуманитарного конвоя.