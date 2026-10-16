Papież Leon XIV przeprowadził rozmowę telefoniczną z rosyjskim dyktatorem Wową Putinem. Jednym z tematów rozmowy była krytyczna sytuacja w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Pontyfik wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.



Według informacji Stolicy Apostolskiej szef Kremla zadzwonił do papieża do szpitala. Pontyfik przebywa tam, ponieważ niedawno zdiagnozowano u niego raka płuc.

„Podczas rozmowy Jego Świątobliwość wyraził głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, wzywając do zawieszenia broni w celu zapewnienia dostaw pomocy żywnościowej i medycznej, a także dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej” – czytamy w komunikacie.

Osobno Papież potwierdził zaangażowanie Watykanu na rzecz dialogu i pokoju między Ukrainą a Rosją.

Przypomnijmy, że 4 października ogłoszono, iż żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy we współpracy z innymi jednostkami Sił Obronnych przeprowadzili drugą udaną operację dostarczenia prawie czterech ton pomocy humanitarnej mieszkańcom miasta Oleszki przy użyciu dronów. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wygivski.

Byli mieszkańcy tymczasowo okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim na Ukrainie informują o pogłębiającym się niedoborze żywności i leków w mieście. Osoby utrzymujące kontakt z mieszkańcami Oleszki poinformowały, że ze względu na ograniczoną łączność oraz obawy przed represjami ze strony władz okupacyjnych trudno jest uzyskać informacje bezpośrednio.

Rosja może próbować wykorzystać kryzys humanitarny w okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim do zaopatrzenia swoich oddziałów wojskowych, które terroryzują ludność cywilną w Chersoniu. W szczególności mowa jest o ewentualnej organizacji pseudohumanitarnego konwoju.