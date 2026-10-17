Według niego, z powodu braku znaczących sukcesów na froncie rosyjskie dowództwo nadal stwarza iluzję zwycięstw dla przywódców politycznych i opinii publicznej w kraju. Kolejnym przykładem jest raport szefa Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Walerija Gerasimowa, oparty na kłamstwach, manipulacjach i przesadach. Stwierdził to rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Kowalow, podkreślając, że strona ukraińska dysponuje faktami, które obalają rosyjskie twierdzenia.

Gerasimow twierdził, że od 1 września rosyjskie wojska zajęły ponad 1800 km² terytorium Ukrainy oraz 92 miejscowości.

„To nieprawda. W rzeczywistości dzięki aktywnym działaniom Sił Obronnych Ukrainy od początku jesieni wyzwolono więcej terytoriów, niż udało się zająć wrogowi. Również oświadczenia Gerasimowa o zajęciu Dobropilla nie odpowiadają rzeczywistości. Miasto pozostaje pod kontrolą Ukrainy” – zauważył Kowalow.

Według niego rosyjskie władze nie po raz pierwszy mylą pragnienia z rzeczywistością. W szczególności 1 września Władimir Putin ogłosił zajęcie Swiatogorska, które pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

Kowalow zaprzeczył również doniesieniom o zajęciu Kostiantynówki i Oleksiejewo-Druzhkivki oraz o wyjściu rosyjskich wojsk na przedmieścia Kramatorska. Stan na poranek 17 października: w Kostiantynówce trwały walki, a pozycje Sił Obronnych pozostawały w mieście. Aleksiejewo-Druzhkivka również nie została zajęta, a twierdzenia o zbliżaniu się do Kramatorska nie odpowiadały sytuacji na froncie.

Nie potwierdziły się również doniesienia o ofensywie na przedmieściach Słowiańska oraz o kontroli Rosjan nad ponad połową Mykołajówki. Według rzecznika Sztabu Generalnego na południowe obrzeża miasta przedostała się niewielka grupa rosyjskich żołnierzy, którą Siły Obronne próbowały zlikwidować w ramach operacji uderzeniowo-poszukiwawczej.

Gerasimow oświadczył również o walkach o Orichów oraz zajęciu Nowopawłówki i Nowoandriiewki. Jednak według stanu na 17 października wszystkie trzy miejscowości pozostawały pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto Kowalow zdementował twierdzenia o zbliżaniu się rosyjskich wojsk do południowych przedmieść Zaporoża na odległość 5 km. Według niego linia starcia przez długi czas przebiegała około 22 km od miasta.

Rzecznik nazwał kolejną wymysłami również oświadczenia o zajęciu Wielkiej Michajłówki w obwodzie dniepropetrowskim. Na dzień 17 października miejscowość ta pozostawała pod kontrolą Ukrainy, a linia frontu przebiegała 8 km na wschód od niej.

Przypomnijmy, że 16 października oraz w nocy z 16 na 17 października 2026 r. oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły szereg obiektów logistycznych armii rosyjskiej. W szczególności w rejonie miejscowości Sloboda-Seletska w obwodzie briańskim RF odnotowano zniszczenie mostu kolejowego nad rzeką Unecza.

W ciągu ostatniej doby, 16 października, na froncie w Ukrainie doszło do 238 starć bojowych. Najwięcej ataków ukraińskie siły zbrojne odparły na kierunku Pokrowskim, gdzie rosyjskie wojska próbowały posuwać się naprzód w pobliżu kilku miejscowości jednocześnie.

W piątek, 16 października, rosyjskie siły terrorystyczne straciły na froncie 1 950 żołnierzy. Tym samym łączne straty bojowe wroga od momentu rozpoczęcia pełnej inwazji wynoszą już 1 562 970 osób.