Генштаб спростував вигадки Герасимова про просування росіян на Донеччині та Запоріжжі

За його словами, через відсутність значних успіхів на фронті російське командування продовжує створювати ілюзію перемог для політичного керівництва та внутрішньої аудиторії. Черговим прикладом стала доповідь начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, побудована на брехні, маніпуляціях і перебільшеннях. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Ковальов, наголосивши, що українська сторона має факти, які спростовують російські твердження.

Герасимов заявляв, що з 1 вересня російські війська захопили понад 1800 кв. км території України та 92 населені пункти.

«Це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу. Так само не відповідають дійсності заяви Герасимова про захоплення Добропілля. Місто залишається під контролем України», — зауважив Ковальов.

За його словами, російське керівництво не вперше видає бажане за дійсне. Зокрема, 1 вересня Володимир Путін заявляв про захоплення Святогірська, який залишається під контролем України.

Ковальов також спростував заяви про захоплення Костянтинівки й Олексієво-Дружківки та вихід російських військ на околиці Краматорська. Станом на ранок 17 жовтня в Костянтинівці тривали бої, а позиції Сил оборони залишалися в місті. Олексієво-Дружківка також не була захоплена, а твердження про наближення до Краматорська не відповідали ситуації на фронті.

Не підтвердилися й заяви про наступ у передмісті Слов’янська та контроль росіян над понад половиною Миколаївки. За даними речника Генштабу, на південну околицю міста проникла невелика група російських військових, яку Сили оборони намагалися знищити ударно-пошуковими діями.

Герасимов також заявляв про бої за Оріхів і захоплення Новопавлівки та Новоандріївки. Однак станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишалися під контролем ЗСУ.

Крім того, Ковальов спростував твердження про наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на відстань 5 км. За його словами, лінія бойового зіткнення тривалий час проходила приблизно за 22 км від міста.

Черговою вигадкою речник назвав і заяви про захоплення Великомихайлівки на Дніпропетровщині. Станом на 17 жовтня населений пункт залишався під контролем України, а лінія фронту проходила за 8 км на схід від нього.

Нагадаємо, що 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Зокрема у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області рф зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча.

За минулу добу, 16 жовтня, на фронті в Україні відбулося238 бойових зіткнень. Найбільше атак українські військові відбили на Покровському напрямку, де російські війська намагалися просунутися одразу біля кількох населених пунктів.

У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.